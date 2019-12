Neymar (PSG) publie un tweet revanchard après Nantes

S'il a fait preuve d'un certain retard à l'allumage contre Nantes mercredi soir pour le compte de la 16e journée de Ligue 1 à l'occasion d'un match de reprise après une coupure de dix jours, le PSG a fini par s'imposer sur le score de 2-0 grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et de Neymar. Ce dernier s'est fendu d'un curieux message sur Twitter au terme de la rencontre pour célébrer son but et le succès parisien.