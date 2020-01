Neymar (PSG) mécontent de l’arbitrage après PSG-Monaco

Le PSG a concédé le nul ce dimanche contre l’AS Monaco, en fermeture de la 20e journée de Ligue 1. Ce résultat n’est pas illogique, mais l’équipe francilienne peut avoir des regrets car elle tenait les trois points de la victoire. Le but concédé fut consécutif à une action litigieuse où Marquinhos sert involontairement le buteur Islam Slimani en voulant contrer une frappe de Gelson Martins. L’Algérien était en position d’hors-jeu avant le geste du Portugais. L’arbitre, Mr Gautier, a d’abord refusé cette réalisation, puis l'a validé suite au recours à la VAR et plus d'une minute d'attente. Une décision vivement contestée par Neymar au coup de sifflet final.

Pour Neymar, le PSG aurait dû l'emporter

Le Brésilien, qui était impliqué sur les trois buts de son équipe, n’a pas digéré ce tournant. Il s’en est plaint au micro de Canal+. « On était meilleurs et on a eu plusieurs opportunités. On a essayé (de gagner) et le 3e but, le geste de Marquinhos n'était pas intentionnel. C’est une erreur de la VAR, mais on n'a pas le droit de se plaindre. » Tout en déplorant ce fait de jeu, « Ney » a tenu à saluer la prestation de l’ASM : « C'est un bon test, avec une très bonne équipe de Monaco. Mais on aurait pu l’emporter ».