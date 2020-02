Neymar (PSG) élu joueur du mois de janvier

Le trophée UNFP pour le meilleur joueur du mois de janvier a été attribué à nul autre que Neymar. L'attaquant international brésilien du PSG a pu se targuer d'avoir récolté pas moins de 62% des suffrages, ne laissant que des miettes au défenseur rémois Yunis Abdelhamid (20 %) et à l’attaquant lyonnais Moussa Dembélé (18 %).



Résumons le mois de janvier de @neymarjr en @Ligue1Conforama 🔎

⚽️⚽️⚽️⚽️



👟



🏆

Félicitations au joueur parisien, vainqueur du Trophée UNFP du Joueur du Mois ! 💫 #TrophéesUNFP pic.twitter.com/a7rTzyEvKv

— UNFP (@UNFP) February 20, 2020

L’ancien joueur du Barça a inscrit 5 réalisations et distribué une passe décisive en trois matches durant le mois de janvier (Monaco, Lille et Montpellier). Neymar succède ainsi à l'attaquant asémiste Wissam Ben Yedder, récompensé fin 2019. Ambitieux et désireux de "tout gagner" avec le PSG, Neymar a marqué lors de la défaite parisienne en 8es de finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (2-1).