Neymar (PSG) attendu dès vendredi contre Lille

Écarté des terrains depuis plus d’un mois en raison d’un problème aux ischios, Neymar commence à entrevoir le bout du tunnel. Le Brésilien a pu soigner sa blessure, et depuis cette semaine il est de retour à l’entrainement avec les joueurs non retenus pour les matches internationaux. Il répond bien et, selon ce que rapporte L’Equipe, son match de reprise devrait avoir lieu dès le vendredi prochain lors du duel contre Lille (14e journée). Il pourrait même être aligné d’entrée contre les Dogues.



Quand il a été immobilisé, Neymar s’est vu signifier que son repos forcé allait durer jusqu’à mi-novembre. L’international auriverde se retrouve donc parfaitement dans les temps, et le fait que son sélectionneur l’a laissé à la disposition de son club a aussi dû l’aider à récupérer sereinement et sans rien précipiter. Le Brésilien et le staff du PSG s’étaient fixés comme objectif d’être d’attaque pour le choc de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (26 novembre) et l’optimisme est aujourd’hui clairement de rigueur dans cette optique.



Verratti et Herrera vont devoir patienter

L’infirmerie parisienne devrait continuer à se vider dans les prochains jours. Absent lors des derniers matches, Marco Verratti (mollet) et Ander Herrera (cuisse) sont aussi sur la voie du retour, même s’il est peu probable qu’ils soient rétablis pour la réception des Dogues. Remis de sa blessure à la cuisse, le Belge Thomas Meunier reprendra, pour sa part, l’entrainement collectif dès la semaine prochaine.