Neymar est de retour à Paris

La star est de retour ! Parti dans son pays au tout début du confinement suite à l’interruption des compétitions pour cause de coronavirus, Neymar devrait revenir à Paris ce samedi. Selon L’Equipe, l’international auriverde s’est envolé vendredi soir du Brésil et son avion devrait atterrir dans les prochaines heures dans la capitale française. L’ancien Barcelonais aura donc suivi les recommandations faites par son club, qui a demandé à tous ses joueurs étrangers de retourner en Hexagone avant le 15 juin, date à laquelle les États européens pourraient revoir les conditions d’entrée sur leur territoire.

Neymar retrouvera ses coéquipiers le 22 juin

Neymar pourrait ensuite être placé en quarantaine, vu qu’il débarque d’un pays à risque. Cette isolation ne devrait cependant pas dépasser une dizaine de jours et l’ancien barcelonais devrait être d’attaque pour la reprise de l’entrainement des champions de France. Les hommes de Thomas Tuchel sont tenus de se présenter au centre d’entrainement le 22 juin prochain, pour renouer avec le travail et commencer à se préparer en vue des échéances importantes du mois d’août. Le PSG est débarrassé de la Ligue 1, mais a encore la Ligue des Champions à disputer en cette saison 2019/2020 et éventuellement les finales des deux Coupes nationales.