Neymar dans le groupe du PSG contre Lille, Mbappé incertain

Sondé sur l'état de santé de ses attaquants en conférence de presse ce jeudi, Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG a donné des nouvelles de Neymar et de Kylian Mbappé. Le coach allemand a ainsi confié que le Brésilien était convoqué dans le groupe francilien pour le choc de vendredi face à Lille (20h45) : « Neymar se sent bien, il s'est bien entraîné et sera dans le groupe pour le match de demain, » a affirmé l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund lors du point presse qui s'est tenu ce jeudi.

L'entraîneur parisien a aussi été convié à évoquer l'escapade du « Ney » à Madrid pour y assister à des rencontres de Coupe Davis : « Qu’est ce que je peux faire ? Je ne suis ni son père, ni la police. Je suis juste son entraîneur. Il s’est bien entraîné. Est-ce que j’ai apprécié son voyage à Madrid ? Non. Mais il a été très professionnel durant ces deux semaines. Il a fait plus que les autres, un travail avec le groupe et en individuel. Il pourra jouer vendredi, mais nous ne savons pas encore s'il sera titulaire ou remplaçant, » a indiqué Tuchel, qui a ajouté que Neymar ne jouerait pas le match en intégralité.

Mbappé toujours malade

Fiévreux ces derniers jours, l'international français Kylian Mbappé pourrait être préservé avant le choc face au Real Madrid mardi (21h00) en Ligue des Champions alors que Paris n'a besoin que d'un nul pour s'offrir la première place de sa poule., Mbappé va pouvoir souffler et se remettre de sa maladie. En revanche, Ander Herrera, Marco Verratti et Loïc Mbe Soh manqueront à l'appel contre le LOSC.