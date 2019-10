Nantes solide dauphin, Brest et Dijon respirent

Nantes est venu à bout de Nice (1-0), ce samedi lors d'une affiche entre le deuxième et le cinquième de Ligue 1 comptant pour la neuvième journée. Simon a inscrit l'unique but de la partie (85e). Les Canaris distancent les Aiglons et reviennent à deux petits points du PSG, leader.

Bordeaux s'est offert un succès sur la pelouse de Toulouse (1-3). De Préville (2e), Pablo (19e ) et Hwang (53e) ont inscrit les buts girondins. Koulouris a sauvé l'honneur pour le TFC (61e). Montpellier a pris le meilleur sur Monaco (3-1).

En bas du classement, Dijon abandonne sa place de lanterne rouge en battant Strasbourg (1-0). Mavididi a marqué pour le DFCO (38e). Brest a remporté le duel des promus devant Metz (2-0). Faussurier (11e) et Castelleto (45e) ont signé les réalisations bretonnes.