Nantes : Kita tacle Maracineanu

Si le FC Nantes (treizième de Ligue 1) ne devrait pas déposer de recours suite au classement final de Ligue 1 acté par la LFP, le président Waldemar Kita ne s'est pas montré totalement satisfait, étant donné que lui voulait reprendre le championnat de France. Dans un entretien accordé à L'Equipe, il a ainsi donné son avis sur le sujet et les décisions prises.

« On avait pas prévu qu'on nous laisse dans la m... »