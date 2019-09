Nantes: Gourcuff encense Girotto et Pallois

C'est assurément la meilleure trouvaille de Christian Gourcuff depuis son arrivée au FC Nantes. Replacé en charnière centrale, Andrei Girotto se montre très solide aux côtés d'un Nicolas Pallois impressionnant depuis quelques mois. Mercredi soir, les deux hommes ont été excellents face à Rennes (1-0).

"Sur le plan défensif, on a été énorme encore, a confié Gourcuff en conférence de presse, rapporte Ouest-France. Sur le plan athlétique on rivalisait et l’axe a pris tous les ballons. Quand on a une charnière qui règne comme ça, on s’épargne beaucoup de désagréments, même si, dans la remontée du ballon, on doit être encore plus performant. Pour mieux défendre, il faut aussi avoir la capacité de tenir le ballon dans des périodes de pression. On a encore une grande marge de progression sur ce point et ça aussi c’est encourageant."

En quatre matches à la Beaujoire, Nantes n'a toujours pas encaissé le moindre but cette saison.