Montpellier-Lecomte: "L'addition est salée"

Montpellier s'est lourdement incliné ce mercredi au Parc des Princes lors de son match en retard face au PSG (5-1). Un duel qui a tourné largement en faveur de Parisiens qui avaient pourtant beaucoup fait tourner. Mais le score peut paraître sévère pour les Héraultais qui ont inscrit deux buts buts contre leur camp...

"L'addition est salée. On réalisait un bon match jusqu'à notre csc, la bascule se fait là. Ce qu'on veut, c'est rentrer à 1-1 (à la pause mais Di Maria place un coup franc juste avant la pause, ndlr). Derrière on est bien en place et ça part en sucette, il y a deux buts déviés, on se met en difficulté. C'est dommage parce qu'on avait les moyens de les embêter", a plaidé Benjamin Lecomte pour Canal+.

Le coup franc de Di Maria, j'essaye de me jeter au cas où elle retombe un peu mais elle frappe la barre et rentre. C'est les grands joueurs, ils sont très efficaces. Ca ne laissera pas de traces, bon nombre d'équipes vont se casser les dents contre eux, 5-1 ou 1-0 c'est pareil.