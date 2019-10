Monaco: Un 3-5-2 contre Rennes

Monaco reçoit Rennes ce dimanche en match décalé de la 10e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Leonardo Jardim doit se passer, notamment, de Gelson Martins, suspendu.

L'entraîneur de l'ASM aligne une équipe en 3-5-2 avec le duo prolifique Ben Yedder-Slimani devant. La défense sera composée de Glik, Jemerson et Badiashile. Aguilar et Dias animeront les ailes autour d'un milieu formé par Bakayoko, Fabregas et Silva. Lecomte garde évidemment la cage monégasque.