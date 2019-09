Plus les jours passent et plus Leonardo Jardim apparaît sur la sellette. L’entraîneur de l’AS Monaco, qui ne compte que deux points après cinq journées de Ligue 1 et pointe à une inquiétante 19e place à certes convoqué, mardi, une réunion de crise avec ses joueurs, les dirigeants envisageraient de le destituer en cas de nouvelle contre-performance ce week-end à Reims.

Et à en croire Sky Italia, Luciano Spalletti, dont le nom a été évoqué en début de semaine, serait bel et bien le mieux placé pour succéder au technicien portugais.