Monaco revient de loin

Monaco a changé et ça se voit. Au bord de la rechute à Angers, l'ASM a trouvé des ressources pour se sortir du piège tendu par le SCO, ce samedi lors de la 27e journée de Ligue 1. Menée 2-0 à la pause, la bande à Leonardo Jardim a finalement arraché un match nul au terme d'une histoire de doublés (2-2). La preuve que le club de la Principauté est en plein renouveau.

Il y a quelques semaines à peine, Monaco n'aurait jamais su se relever de pareil scénario. Une entame de match difficile et un Flavien Tait intenable. Le milieu de terrain a mis le SCO sur de bons rails d'un doublé. Un rush balle au pied récompensé (22e) puis une frappe croisée parfaite (45e). Groggy à la pause, l'ASM n'est pas restée au tapis bien longtemps. Et assez logiquement avec un Gelson Martins encore très entreprenant et dangereux bien que parfois maladroit. Sur un bon service d'Aleksandr Golovin, Radamel Falcao a relancé les Monégasques (49e). Le capitaine a ensuite profité d'un penalty obtenu par Carlos Vinicius devant un Ismaël Traoré trop naïf (89e).

Le club de la Principauté aligne un cinquième match consécutif sans défaite et grappille un point sur la zone de relégation. "On est entré en deuxième période avec la bonne attitude, en mettant de la conviction et avec l'envie de marquer, a analysé Falcao au micro beIN SPORTS. En première période on a voulu contrôler le match mais on a manqué de grinta. On prend un point, c'est important. Il faut continuer." Avec cet état d'esprit, le maintien sera rapidement acquis.