"Trop compliqué" pour Rodgers

Devenu en 2016 le joueur le plus cher de l’histoire de Leicester, lors de son arrivée pour 35 millions d’euros en provenance du Sporting Portugal, il a été successivement prêté, après une saison et demie chez les Foxes (35 apparitions pour 8 buts en Premier League), à Newcastle puis à Fenerbahçe, sans parvenir à s’imposer. Mais la donne semblait être amenée à changer cet été, quand il a débarqué sur le Rocher pour découvrir la Ligue 1.Car il s’y est vite senti comme un poisson dans l’eau, affichant une belle entente avec son partenaire d’attaque Wissam Ben Yedder., avant qu’Angel Di Maria ne l’en déloge lors de la victoire 4-1 du PSG mercredi dernier à… Monaco.Un match que Slimani a suivi en tribune, officiellement en raison d’une gêne à la cuisse. Trois jours plus tôt, entré au cours de jeu au Parc des Princes, il avait grandement perturbé l’arrière-garde parisienne, et marqué le dernier but lors de ce spectaculaire match nul (3-3). Le banc de touche, le champion d’Afrique, qui ne fait partie du groupe pour le match des 16èmes de finale de Coupe de France contre Saint-Pryvé Saint-Hilaire lundi, commence à y être habitué.Avant même que Robert Moreno ne succède à Leonardo Jardim fin décembre, il avait déjà été mis à l’écart par le technicien portugais, qui lui reprochait "son manque de concentration, mais pas que ça. Le fait qu'il parle à l'arbitre, aux supporters, son manque de marquage...", avait déploré l’ex-entraîneur de l’ASM après une défaite à Bordeaux (2-1).Une situation qui ne s’est donc pas arrangée avec son nouveau coach, et un retour en Premier League est déjà évoqué. Aston Villa, qui a perdu son buteur Wesley jusqu’à la fin de saison, est intéressé, tout comme Tottenham, qui cherche un suppléant à Harry Kane, rapporte le Telegraph. Brendan Rodgers, l’entraîneur de Leicester, à qui appartient toujours le joueur de 31 ans, s’est toutefois montré circonspect sur la faisabilité de la chose, puisqu’il faudrait pour cela que Monaco libère Slimani et que les Foxes acceptent ensuite de s’en séparer."Je pense que ça va probablement être trop compliqué.Donc je ne sais pas s’il va se passer quelque chose, mais tout ça complique encore un peu plus la situation", a reconnu le Nord-Irlandais en conférence de presse.