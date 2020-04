Monaco : pourquoi Moreno a écarté Slimani ? Sa réponse !

Auteur de 9 buts et 7 passes décisives en 18 apparitions, Islam Slimani est l'un des joueurs les plus prolifiques de Ligue 1 en termes de ratio. L'attaquant international algérien a réalisé une première partie de saison de haut vol avec l'AS Monaco, affichant une belle connivence technique avec Wissam Ben Yedder sur le front de l'attaque, en dépit d'un contexte collectif difficile. Un bilan qui ne lui a toutefois pas permis d'avoir un temps de jeu à la hauteur de ses aspirations après le remplacement de Leonardo Jardim par Robert Moreno. L'Espagnol a donné ses raisons.

Moreno évoque son système et les pépins physiques de Slimani

« Je me suis 'séparé' de lui seulement les premiers matchs, a expliqué Robert Moreno sur RMC. Quand je suis arrivé, après une semaine de travail j'ai pensé que le 4-3-3 était le meilleur système pour le premier match de Coupe contre Reims (victoire 2-1 le 4 janvier), et ensuite j'ai remis la même équipe contre le PSG pour avoir de la continuité. Après ça, Slimani s'est blessé. Mais dès que j'ai eu l'opportunité de le récupérer, je l'ai utilisé. À aucun moment je n'ai voulu détruire ce qui fonctionnait. Il a joué beaucoup de fois avec moi. C'est une question de système, du quotidien à l'entraînement, d'adversaires aussi...".