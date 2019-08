Monaco: Pellegri de retour à l'entraînement  

Dans un secteur offensif toujours en constante évolution, après le renfort de Wissam Ben Yedder et avant le départ annoncé de Radamel Falcao pour Galatasaray, toute nouvelle positive est bonne à prendre pour une AS Monaco lanterne rouge après deux journées de Ligue 1. Sans le moindre but inscrit. Dans un tel contexte, le retour ce mardi à l'entraînement de Pietro Pellegri (18 ans), qui n'a plus joué avec le club de la Principauté depuis... 11 mois, est bienvenu à 5 jours de la réception de Nîmes dimanche, à Louis-II (15h).

Acheté 20 M€ à la Sampdoria Gênes en janvier 2018, Pellegri, dont la carrière en Principauté a pour l'heure été gâchée par notamment 2 opérations d'une pubalgie et de l'adducteur gauche, n'a joué que 6 matches de L1 avec l'ASM (1 but).