Monaco: Panzo et Foster d'entrée face à l'OL

Ils seront 2 jeunes nouveaux venus sous le maillot de l'AS Monaco à honorer leur première titularisation en Ligue 1 ce vendredi soir, sur la pelouse du Stade Louis-II (20h45), à l'occasion du match d'ouverture de la saison.

Leonardo Jardim a choisi de faire débuter face à l'Olympique Lyonnais en attaque Lyle Foster et dans sa défense l'Anglais Jonathan Panzo, 18 ans tous les 2 ! Foster, débarqué sur le Rocher en janvier dernier et qui évoluait depuis avec la réserve monégasque, aura la lourde mission de tenter de faire oublier Radamel Falcao, suspendu et annoncé sur le départ...

Le onze monégasque : Lecomte - Glik, Panzo, Ballo Touré, Aguilar, Jemerson - Henrichs, Fabregas, Rony Lopes - Foster, Gelson.