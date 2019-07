Monaco-Lyon en ouverture de championnat

Le coup d’envoi de la Ligue 1, c’est dans moins d’un mois désormais. La Ligue de football professionnel (LFP) a publié ce jeudi le programme de la toute 1ère levée. Avec pour lever de rideau l’affiche de la journée entre l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais. Choc dont le coup d’envoi sera donné au stade Louis-II le vendredi 9 août à 20h45.

Léger décalage par rapport à la saison précédente oblige, la rencontre suivante verra l’OM et Reims s’affronter au Vélodrome le samedi à 17h30, et non plus à 17h. Cinq affiches en revanche restent prévues le samedi soir à 20h. En l’occurrence Montpellier-Rennes, Dijon-ASSE, Nice-Amiens, Angers-Bordeaux et Brest-Toulouse.

Les horaires du dimanche demeurent également inchangés. Le Losc recevra Nantes dès 15h. Puis Strasbourg accueillera Metz à la Meinau à 17h pour le premier chaud derby de la saison. Enfin le champion de France parisien clôturera ce premier acte par la réception du Nîmes Olympique au Parc des Princes, à 21h.