Monaco : Le très beau geste de Keïta Baldé

Keita Baldé Diao has rented a building in Lleida to give free housing to 90 temporary workers who are working in Spain’s fruit industry.

These fruit workers used to sleep on the streets; now, they’ll have housing, food and clothes thanks to Keita Baldé. pic.twitter.com/GD4Bp3eUzd



— Zach Lowy (@ZachLowy) June 3, 2020

« Je voulais aider, faire ce que je peux »

»

«

»

L’histoire est belle. Originaire de Catalogne, Keïta Baldé a loué un immeuble de trois étages à Lleida afin de loger 90 travailleurs sans abri. Depuis le début de la crise sanitaire, 200 ressortissants sénégalais sont bloqués dans la ville et n’ont pas d’endroit pour se loger. Malgré le refus de plusieurs établissements d’accueillir ces travailleurs étrangers, l’international sénégalais a su trouver la parade en louant ce bâtiment situé dans le quartier de Mariola.En plus d’un logement, Keita Baldé a aussi promis de fournir de la nourriture et des vêtements aux 200 ressortissants sénégalais. Si pour le moment, la location de l’immeuble n’est qu’une solution temporaire, l’attaquant de l’AS Monaco a promis d’héberger les 200 sans-abri jusqu’en septembre. « Ils dorment dans la rue, sans nourriture, sans rien, a déclaré Baldé lundi sur son compte Instagram.Ils travaillent 12 heures par jour et ne se sont même pas arrêtés malgré le coronavirus. La plupart d’entre eux sont sénégalais, et je voulais aider, faire ce que je peux.