Monaco: Jardim opte pour une défense à 5 contre Reims

Leonardo Jardim se sait en danger face à Reims, ce samedi (20h), lors de la 7e journée de Ligue 1.

Le technicien portugais a opté pour une défense à 5 sur la pelouse du stade Auguste-Delaune. Guillermo Maripan, Benoit Badiashile et Kamil Glik formeront le trio axial, tandis que Ruben Aguilar et Gil Dias occuperont les rôles de pistons sur les côtés. Privé de Wissam Ben Yedder et Islam Slimani, le coach champion de France en 2017 a décidé d'aligner Keita Baldé et Gelson Martins en pointe.

Le onze de Monaco: Lecomte - Dias, Badiashile, Glik, Maripan, Aguilar - Silva, Bakayoko, Golovine - Martins, Baldé.