Monaco: Jardim fan du duo Slimani-Ben Yedder

Un doublé pour l’un et un but pour l’autre: Wissam Ben Yedder et Islam Slimani ont encore fait très fort, dimanche, face à Rennes, les deux compères permettant à Monaco de l’emporter un extremis (3-2) à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1.

"C'est un beau mariage. L'un, c'est la force, la puissance et la profondeur. L'autre, c'est la finesse technique doublée d'un très grand sens du but", s’est réjoui Leonardo Jardim à l’issue de la rencontre.

Et pour l’entraîneur monégasque, la verve offensive de ses troupes cadre avec les traditions du club de la Principauté. "Monaco a toujours marqué beaucoup de buts. Lors de mes saisons ici, ça a toujours été le cas. Notre philosophie, c'est jouer l'attaque", a-t-il ajouté.