Monaco encore sauvé par Ben Yedder face à Amiens / Ligue 1 (J17)

L'abre continue de cacher la forêt. Piteux et ennuyeux durant plus d'une heure, Monaco s'en est encore remis à Wissam Ben Yedder pour débloquer la rencontre face à Amiens (3-0), ce samedi soir, lors de la 17eme journée de Ligue 1. Grâce à ce succès, les Monégasques basculent provisoirement dans la première partie de tableau, à hauteur de Montpellier. Les Picards, eux, restent bloqués juste devant la zone rouge.Les derniers résultats de l'ASM traduisaient un manque de certitudes dans le jeu. Et la large victoire du soir est un trompe-l'oeil. Non, le club du Rocher n'a pas réellement progressé depuis sa défaite à Bordeaux la semaine dernière. L'équipe de Leonardo Jardim a même longtemps inquiété. Très brouillons et imprécis en première période, le onze monégasque n'a pas été capable de se créer des occasions face au bloc bas amiénois, venu pour se rassurer après avoir encaissé 11 buts lors des trois dernières journées. A la mi-temps, aucune des deux équipes n'avait cadré le moindre tir. C'est dire.Revenus un semblant de volonté en seconde période, les locaux ont encore fait la différence sur coups de pied arrêtés. Ben Yedder, toujours irréprochable, a converti un corner mal tiré en but pour faire sauter le verrou picard. Les Rouge et Blanc ont scellé leur victoire en six minutes, grâce à Maripan, là aussi à la suite d'un coup franc, et Keita Baldé, titularisé ce samedi soir. En difficulté mais vainqueur à Toulouse en milieu de semaine, Monaco s'en est encore sorti. Mais il n'est toujours pas un candidat au podium crédible.de Ben Yedder ! Golovin botte le coup de pied de coin à droite, le ballon rebondit sur le genou de Blin et l'attaquant monégasque décoche d'instinct une reprise du droit qui ne laisse aucune chance à Gurtner !de Maripan ! Golovin est encore une fois à la baguette sur coup-franc, il trouve son défenseur seul aux 6 mètres, lequel reprend du plat du pied et fait le break !Un onzième but en Ligue 1 au milieu du désert : Wissam Ben Yedder a encore démontré à quel point il était un joueur à part. Son équipe très peu inspirée, il a été capable de débloquer la situation avec une demi-occasion, d'un tir puissant à la suite d'un corner. Même sans Islam Slimani, il est toujours le joueur providentiel de l'ASM.Aleksandr Golovin est le véritable maître à jouer de cette équipe. Titularisé au côté de Cesc Fabregas, l'international russe a été le joueur le plus ambitieux, notamment en première période, même s'il n'a, lui non plus, pas toujours joué juste. Il a encore été décisif en bottant parfaitement le coup franc qui amène le but du break et en étant à l'origine des deux autres réalisations.Alexis Blin a souvent manqué de réactivité en première période, notamment lorsqu'il a eu la possibilité de lancer les flèches Kakuta et Diabaté sur les contres. Il est aussi malheureux sur le corner qui amène l'ouverture du score, puisque c'est lui qui dévie le ballon du genou avant qu'il ne soit repris par Ben Yedder.Temps froid - Pelouse moyenne: M.Stinat (: Ben Yedder (61eme), Maripan (67eme), K.Baldé (70eme) pour Monaco - Aucun pour Amiens: Aucun pour Monaco - Aucun pour Amiens: AucuneLecomte () - Jemerson () puis Aguilar (59eme), Glik (cap) (), Maripan () - G.Martins (), Bakayoko (), Gil Dias () - Golovin () puis Adrien Silva (72eme), Fabregas () - Ben Yedder (), K.Baldé () puis Augustin (79eme): Subasic (g), B.Badiashile, Henrichs, Zagre: L.JardimGurtner (cap) () - Lefort (), Chedjou (), Calabresi (), Dibassy (), Aleesami () puis Akolo (64eme) - Monconduit (), Blin () - Kakuta () - Diabaté () puis Cornette (74eme), Guirassy () puis M.Konaté (14eme/: Dreyer (g), Jallet, Zungu, Gnahoré: L.Elsner