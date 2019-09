Monaco-Augustin: "J’ai appris de mes erreurs"

Un temps annoncé à Nice, Jean-Kevin Augustin a finalement rejoint l’AS Monaco, où il a été prêté une saison par le RB Leipzig.

"C’est vrai que j’ai eu des discussions avec l’OGC Nice mais aujourd’hui je suis très heureux d’être à l’AS Monaco, a confié l’attaquant de 22 ans mardi, lors de sa présentation. J’ai joué au PSG mais je suis parti rapidement. J’ai appris de mes erreurs et grâce à ça je suis conscient de ce qui est bon et mauvais. Je marche un peu à l’affectif, j’aime bien discuter avec le personnel, le staff… Ça me permet de me sentir bien."

Des "erreurs" qui lui avaient notamment coûté sa place en équipe de France espoirs en 2017, après une altercation avec le sélectionneur Sylvain Ripoll.