Monaco-Aguilar: "J’aurais aimé qu’on joue à armes égales"

L’AS Monaco a débuté cette nouvelle saison de Ligue 1 par une lourde défaite à domicile face à Lyon vendredi soir (0-3).

Des Monégasques réduits à dix dès la 30e minute de jeu après l’expulsion de Cesc Fabregas, auteur d’une semelle sur Léo Dubois.

"On a été à dix trop tôt dans le match. J’aurais aimé qu’on joue à armes égales, a regretté, au micro de Canal+, la nouvelle recrue Ruben Aguilar. On est bien rentré dans le match et on prend ce but. Je pense qu’il y avait de quoi faire ce soir. A Metz (samedi prochain, ndlr), c’est déjà très, très important. On a mal démarré, on va se reprendre et ça ira mieux la semaine prochaine."