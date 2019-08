MHSC: Laborde prolonge

Un an après son arrivée à Montpellier et auteur d’une belle saison (11 buts en 38 matches), Gaëtan Laborde (25 ans) a prolongé son contrat.

"Je suis très fier et très heureux d’avoir prolongé. C'était vraiment ma priorité de rester ici cet été. Je suis très content de la confiance que les dirigeants me portent et je vais tout faire sur le terrain pour la leur rendre au maximum", lance-t-il sur le site du club.

Il avait été recruté pour 3 millions d’euros en provenance des Girondins de Bordeaux, son club formateur.