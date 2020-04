Mercato : Quel OM la saison prochaine ?

A garder

🇫🇷 #OM

🎙️ Sanson : "Je suis venu ici pour retrouver l'OM en Ligue des Champions" pic.twitter.com/Qw815z556y

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 7, 2020



A vendre



L'énigme

11 - Alvaro Gonzalez 🇪🇸 et Jean-Alain Boumsong 🇫🇷 sont les 2 joueurs qui ont disputé le plus de matches en Ligue 1 sans en perdre un seul lors de cette décennie (11). PorteBonheur 🍀.@JABoumsong @AlvaroGonzalez_ #Opta2010s pic.twitter.com/0e9WrbgXW8

— OptaJean (@OptaJean) December 31, 2019

Le coup de pression d'André Villas-Boas à son président, cet hiver, après le recrutement de l'entremetteur Paul Aldridge (connu pour ses transferts de joueurs vers la Premier League), rappelle la réalité de l'OM qui devrait encore faire rage cet été. A part un prêt par-ci, par-là pour colmater les brèches, Marseille peinera à recruter. Le challenge principal consistera donc à conserver ses meilleures valeurs marchandes,ou, voirequi a également prévenu ses dirigeants que disputer une Ligue des Champions au rabais ne l'intéressait pas.Difficile de savoir si la totale incertitude du moment sera bénéfique ou non à l'OM, mais on aurait plutôt tendance à penser que non, puisque les clubs en difficulté financière seront logiquement les plus impactés dans leur impérieuse nécessité de rentrer de l'argent.serait la monnaie d'échange la plus intéressante, devantou, lui, partira libre). Un package pourrait apporter environ 40 millions d'euros. S'il faut élargir, il y aura toujours, mais il faudrait à nouveau se poser la question de l'équilibre entre la perte sportive et le gain économique.Dans toute cette incertitude, deux choses sont néanmoins acquises - et pas aussi réjouissantes l'une et l'autre : l'option d'achat d', à quatre millions d'euros, sera levée ;n'a toujours pas prolongé, alors que son contrat se termine en juin 2021. Pire, pour celui qui reste normalement le meilleur joueur marseillais, mais sans qui l'OM a réussi une excellente saison (le champion du monde, blessé quasiment depuis le mois de juillet, revenait à peine), aucune négociation n'a encore été entamée. Au vu de la période, Thauvin peut être autant considéré comme la principale (seule ?) recrue que comme un joker ultime pour renflouer les caisses.