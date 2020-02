🇫🇷 #LeDecrassageDeLuis

Le LOSC a réussi à traverser l'hiver sans dommage, après la mise en garde préventive de Gérard Lopez (sur le site du club) : « La seule surprise pourrait éventuellement venir d’une offre tellement importante que ni le club, ni le joueur concerné ne seraient en mesure de décliner. » En décembre, le président des Dogues assurait aussi à l'AFP que son « objectif était de garder Victor Osimhen encore une année ». Tout ça mis bout à bout, on a bien saisi le plan, qui ne peut pas vraiment changer à Lille :A en croire notamment Sky Sports ou The Sun,. Une qualification pour la Ligue des Champions sera éventuellement de nature à le retenir, mais on insiste bien sûr quant au terme « éventuellement ». En attendant peut-être que d'autres championnats se manifestent, ce sont la Liga et la Premier League qui ont déjà posé leurs jalons.En Espagne, le Real Madrid, le Barça et Séville ont déjà été évoqués, ainsi que Tottenham et Chelsea en Angleterre. Mais aussi et surtout un autre club, et non des moindres : Liverpool, qui tient de fait la corde en tant qu'équipe amie du LOSC depuis un autre transfert à succès, celui de Divock Origi. Osimhen (déjà 18 buts en 35 matchs, toutes compétitions confondues) ne serait évidemment pas contre, surtout en cas de départ d'un des attaquants stars des Reds.