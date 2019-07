Mercato : Eyraud tient à Kamara, moins à Rami

"On regarde au-delà du poste d’attaquant, en défense centrale notamment. On a deux jeunes formidables (Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car, ndlr), qui ont montré de très belles choses depuis plusieurs mois et sur lesquels on compte absolument. Mais on sait aussi que c’est un secteur très sensible, un peu d’expérience ne ferait pas de mal." Voilà le postulat de Jacques-Henri Eyraud quant à la défense axiale olympienne. Une charnière centrale que Rudi Garcia a longtemps cherchée la saison passée, avant d’opter résolument pour la jeunesse susmentionnée.

Prolongation à venir pour Kamara ?

Recruté à prix d’or l’été dernier auprès de Salzbourg (19 millions d’euros), le Croate sera à coup sûr l’un des piliers de l’arrière-garde phocéenne pour l’exercice à venir. En revanche pour ce qui est de Boubacar Kamara, tout reste envisageable. L’international tricolore U20 émarge à quelque 50 000 euros mensuels – quatre fois moins que Caleta-Car – et a déjà refusé une prolongation de contrat à 90 000 euros par mois. Aussi son avenir à Marseille reste-t-il incertain. "Mon souhait est que Bouba prolonge et qu'il ait un contrat à la hauteur de son talent et des perspectives qu'il offre aujourd'hui, tranche néanmoins le président de l’OM. Cela dans le respect de nos valeurs, de nos contraintes et de ce qu'un joueur de vingt ans peut gagner en jouant au foot…"

Réunion avec Rami ce mercredi

A un an de la fin de son bail initial, le minot sait donc à quoi s’en tenir. Comme un Adil Rami récemment mis à pied et convoqué par sa direction. "Adil Rami doit s'interroger, mais profondément, sur son statut, sur son métier de footballeur professionnel, sur ses droits et devoirs de joueur, de surcroît champion du monde, souffle Jacques-Henri Eyraud ce mercredi dans les colonnes de L’Equipe. On va avoir une discussion avec Adil, très franche, très directe, comme à chaque fois, et je prendrai cette décision à l'issue de cette discussion. J'ai hâte de l'entendre, et d'avoir cet échange avec lui qui aura lieu cette semaine."