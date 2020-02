Mercato : Eduardo Camavinga (Rennes) sur les pas d'Ousmane Dembélé à Dortmund ?

Depuis son éclosion en Ligue 1 la saison passée, Eduardo Camavinga a vu sa cote grimper en flèche. Le jeune milieu de terrain formé au Stade Rennais a franchi beaucoup d'étapes. Il est devenu international Espoir français après sa naturalisation, tout en signant des prestations remarquables dans des affiches importantes de Ligue 1, comme face au Paris Saint-Germain ou à Lyon. Cette ascension attise forcément les convoitises des cadors européens.

Camavinga plait à Dortmund

Et à en croire les informations de France Football, Eduardo Camavinga pourrait marcher dans les pas d'Ousmane Dembélé puisque le Borussia Dortmund aurait coché le nom du jeune milieu de terrain. Michael Zorc et Hans Joachim Watzke, dirigeants influents et historiques du club de la Ruhr, pourraient passer à l'offensive en vue d'un transfert l'été prochain. Dortmund devra évidemment affronter une concurrence importante, le nom de Camavinga ayant également circulé du côté du Real Madrid.