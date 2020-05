Mercato : Bordeaux a (beaucoup) trop de joueurs

Arrivées



Contrairement à bien d’autres clubs de Ligue 1, notamment les plus modestes qui ont l’habitude d’un train de vie serré et espèrent profiter d’un marché peu actif pour simplement conserver leur effectif, et pourquoi pas dénicher un ou deux bons coups par-ci, par-là, les Girondins ne pourront pas être dans cette optique. Hormis une vague piste au Mali, les Bordelais ne projettent aucun renfort pour le moment.Il s’agit de, jeune défenseur central très prometteur de 17 ans. Mais Saint-Etienne serait aussi sur les rangs, selon les médias locaux, et surtout Porto et le Benfica au Portugal. Sinon, avec 42 joueurs sous contrat et une masse salariale trop importante, les dirigeants n’ont absolument pas comme priorité d’attirer du sang neuf, bien au contraire. Ce qui a déjà agacé plusieurs fois le coach Paulo Sousa, qui risque bien de ne pas faire long feu en Aquitaine si cette politique se confirme.Et au vu du contexte, rien ne laisse malheureusement présager l’inverse. Le président Frédéric Longuépée ne cherche même pas à le cacher (dans L’Equipe) : « N'oubliez pas que lors des trois derniers mercatos, on a quand même recruté quinze joueurs pros. J'essaie de gérer le club en bon père de famille, en fonction des limites financières. »Vous l’aurez compris, tout annonce une saignée cet été du côté de Bordeaux. Le journal Sud Ouest a fait un point, qui s’articule surtout autour des joueurs qui seront en fin de contrat dans un an, afin de récupérer un maximum d’argent tant qu’il en est encore temps :etsont les mieux placés, le club pourrait en tirer une petite dizaine de millions d’euros chacun. Mais à part ça…Les Girondins n’ont plus qu’à espérer que Brest veuille garder, prêté cette saison, mais ce n’est pas gagné. Il y aura sans doute plus de candidats pour, de retour de prêt de Nîmes. Lui aussi pourrait rapporter de cinq à dix millions, et pas forcément vers les Crocos puisque Montpellier et Angers seraient aussi sur les rangs (selon France Bleu)…va retourner à Monaco, l’option d’achat de son prêt n’étant pas activée avec moins de quinze matchs joués.ouseront également libérés à la moindre offre ou presque,etcarrément poussés dehors. L’unique but est évident : dégraisser.