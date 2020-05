Mercato : Alvaro va rester à l’OM, l’OL espère encore pour Depay

Ça va se faire

"Alvaro Gonzalez sera olympien la saison prochaine", a assuré à l’AFP Jacques-Henri Eyraud, un président de l’OM, plus contesté que jamais. Mais qui avait donc, enfin, une bonne nouvelle à annoncer. Prêté par Villarreal, le rugueux défenseur espagnol de 30 ans, longtemps resté invaincu, est rapidement devenu l’un des chouchous du Vélodrome. Et il ne manquait jamais une occasion de clamer son amour du club et des supporters marseillais. "Merci l'OM de m'avoir fait passer la meilleure année en tant que professionnel", écrivait-il sur Twitter après l’officialisation de qualification olympienne pour la Ligue des champions. Une histoire d’amour qui va se poursuivre, puisque le club phocéen va donc lever son option d’achat.

Les rumeurs fiables

Jean-Michel Aulas craint le départ de Memphis Depay, comme il l’avait avoué il y a quelques semaines dans le Progrès. Mais le président de l’OL n’est pas homme à se décourager. Il a ainsi martelé à de nombreuses reprises, que ce soit sur Twitter ou lorsqu’on lui tend un micro, sa volonté de conserver son capitaine néerlandais, notamment pisté en Italie. Et il a de nouveau évoqué le dossier dans un entretien à l’AFP, et confié qu’il n’avait pas avancé. "Il se prépare pour être prêt. Il y a aussi la relation que j'ai en direct avec lui. Il m'a toujours dit que si on trouvait un terrain d'entente il serait heureux de prolonger. Pour l'instant, il n'y a pas d'éléments nouveaux. On reste sur les positions antérieures", confie "JMA".

Les rumeurs loin d’être fiables

Et si Stéphane Ruffier restait finalement à l’ASSE… sans jouer ? C’est l’hypothèse avancée par L’Equipe, qui affirme que le portier stéphanois "se dit prêt à vivre une saison blanche", "tout en restant très professionnel". Car Claude Puel lui a annoncé que Jessy Moulin serait le gardien titulaire des Verts pour sa dernière année de contrat. Et avec un salaire de 2,80 M€ brut la saison pour ne pas jouer, le club du Forez pourrait être tenté de le laisser partir libre afin d’alléger sa masse salariale.