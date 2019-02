Mbappé vise toujours plus loin

Le PSG a logiquement dominé Nîmes au Parc des Princes ce samedi dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1 (3-0). Longtemps neutralisés par des Crocodiles bien campés sur leurs arrières, les Parisiens s’en sont remis à Nkunku pour trouver la faille, d’un joli enchaînement consécutif à une lumineuse ouverture de Verratti (1-0, 40e). Mbappé, lui, s’est chargé de corser l’addition, auteur de deux réalisations après avoir passé plus d’une heure à régler la mire…

D’abord tenu en échec par un Bernardoni auteur d’une très belle première période (33e), le prodige de l’équipe de France s’est montré maladroit à plusieurs reprises, loupant le cadre en position idéale dans la surface (43e, 53e et 60e), butant encore sur le portier adverse (56e) et inscrivant même un but de la main en poussant le vice jusqu’à célébrer sa réalisation… aussitôt invalidée (45e). Cela avant de bénéficier d’un véritable caviar de Bernat pour enfin conclure à bout portant (2-0, 69e).

50 - Les 3 joueurs les plus jeunes à atteindre la barre des 50 buts en Ligue 1 sur les 45 dernières saisons.@KMbappe : 20 ans, 2 mois, 3 jours (le 23/02/2019)



Yannick Stopyra : 21 a, 11 m, 9 j (le 18/12/1982)



Djibril Cissé : 22 a, 1 m, 22 j (le 04/10/2003)



Epoustouflant. pic.twitter.com/ow9LrnU5NU — OptaJean (@OptaJean) 23 février 2019

A cet instant du match, Mbappé atteint la barre très symbolique des 50 buts marqués en Ligue 1. Avec une précocité inédite depuis Stopyra en 1982, du haut de ses 20 ans, deux mois et 3 jours. Une dernière accélération sur un service de Nkunku et l’ancien Monégasque s’offrira un doublé plein d’autorité (3-0, 89e). "On a d’abord joué sur un faux rythme. Puis on a accéléré en seconde période car on savait qu’ils allaient se fatiguer", soufflait l’intéressé après coup sur l’antenne de Canal+, avant d’évoquer son ascension fulgurante: "Il faut toujours essayer d’aller le plus loin possible car un jour quelqu’un fera encore mieux…"

En attendant, le gamin de Bondy tient bien le haut de l’affiche. Le voilà crédité de 21 buts cette saison en championnat, pour seulement 20 matches disputés, dont 16 en tant que titulaire. Nul ne fait mieux en Ligue 1 dans cet exercice. Surtout, le phénomène efface bel et bien des tablettes parisiennes le vieux record de Dominique Rocheteau, qui en 1986 s’était fendu de 19 réalisations en D1. Le meilleur rendement jusqu’alors d’un buteur français au PSG. Les Zlatan Ibrahimovic (38 buts en 2016), Carlos Bianchi (37 buts en 1978) et Edinson Cavani (35 buts en 2017) n’ont qu’à bien se tenir…