Mbappé délivre le PSG

Faire passer inaperçues les blessures de Neymar et Cavani, lui seul en est capable. Kylian Mbappé a encore brillé dimanche soir dans le Chaudron. Vainqueur à Manchester United mardi en huitième de finale aller de la Ligue des champions (0-2), Paris a enchaîné au moment de retrouver la Ligue 1. Le PSG est allé s'imposer à Saint-Etienne (0-1), ce dimanche en clôture de la 25e journée.

Déjà buteur à Old Trafford, Kylian Mbappé a remis ça pour débloquer un match assez fermé (0-1, 74e). Avant cela, Julian Draxler avait buté sur Stéphane Ruffier (52e) et Angel Di Maria manqué de précision (67e). Si les Verts ont eu du mal à se créer des occasions, l'ASSE a longtemps contrarié le champion de France en jouant au ballon et grâce à une défense solide. Sauf sur cette action où le portier stéphanois a mal relancé au pied et où Mathieu Debuchy a couvert l'avant-centre parisien. Servi par Dani Alves, Mbappé a trouvé la lucarne gauche d'une reprise de volée croisée splendide, du pied droit.

19 buts en 18 matches

Son 19e but en 18 matches de championnat disputés cette saison. Jamais un attaquant français n'avait atteint si tôt la barre des 19 réalisations lors des 45 dernières saisons. Le champion de France a idéalement géré son premier rendez-vous européen de 2019 en prenant une option sur les quarts de finale tout en gagnant avant et après en Ligue 1. Paris accentue même son avance sur son dauphin lillois (12 points désormais). Quand l'ASSE abandonne sa quatrième place à l'OM à la différence de buts.

"Dani (Alves, ndlr) me la met bien et je la joue à l'instinct, a commenté le héros du soir au micro de Canal+. C'est une bonne équipe, pas beaucoup d'équipes viendront s'imposer ici, nous on l'a fait. Il faut continuer et viser le plus haut possible. Les stats c'est bien mais je pense que l'équipe c'est mieux." Si Mbappé continue d'affoler les compteurs, le PSG se portera forcément bien.