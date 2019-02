Mbappé, c'est incroyable !

"C’est l’instinct !" Dans les couloirs de Geoffroy-Guichard, Kylian Mbappé explique son nouveau bijou au président Romeyer par cette petite phrase. Adversaire d’un soir il ne peut que s’incliner. Même ses partenaires ou son entraîneur ne parviennent pas à s’habituer à cette constance. "Il a cette faim spéciale pour marquer, marquer, marquer à chaque entraînement, chaque exercice. C’est un joueur spécial qui nous aide beaucoup", reconnaît ainsi Thomas Tuchel.

"On ne dirait pas que Kylian a 20 ans ! Il est très intelligent, il a beaucoup d’expérience. Ce n’est pas normal d’avoir un joueur jeune qui supporte facilement la pression. (…) Je suis content qu’il marque mais surtout qu’il joue pour l’équipe, c’est ça le plus important", ajoute Thiago Silva. Le capitaine parisien a pris le temps de lui parler avant le duel à Old Trafford et cette importante victoire contre Manchester United (0-2). Avec un but à la clé…

Le phénomène Mbappé n’en finit plus d’étonner. Par son talent, sa maturité, sa constance pour répéter les exploits avec ou sans Neymar à ses côtés. "Un joueur comme ça ne doit pas avoir de limite. (…) La meilleure réponse qu’il donne c’est toujours sur le terrain en marquant des buts en donnant des passes décisives. Il faut qu’il soit important à chaque match. On est à côté de lui pour l’aider à rêver, à aller vers l’avant pour qu’il puisse atteindre ses objectifs personnels", ajoute Marquinhos.

Des objectifs qui n’ont de cesse de croître. Avec 19 buts et 5 passes décisives en 18 matches de Ligue 1, Mbappé devance tous les autres artificiers. Y compris Cavani et Neymar. A seulement 20 ans, c’est simplement phénoménal.