Mbappé a fait plier Caen

Rolland Courbis, le nouveau chef d’orchestre caennais, avait promis à ses joueurs un restaurant s’ils parvenaient à tenir en échec un Kylian Mbappé irrésistible ces dernières semaines, et crédité avant ce match de 22 buts en Ligue 1. Las pour le technicien à la gouaille sans nulle autre pareille, le Stade Malherbe, certes valeureux et courageux défensivement, a fini par baisser pavillon face à l’actuel meilleur buteur de l’élite. Un international tricolore qui en l’absence de ses compagnons d’offensive Neymar et Cavani a encore ajouté deux réalisations à ses stats déjà bien fournies.

Deux nouvelles banderilles qui portent son total personnel à 24 buts en championnat et qui ce samedi ont pesé lourd à D’Ornano. Car avant cela, ce sont bien les Caennais qui avaient frappé les premiers dans ce choc des extrêmes, par Casimir Ninga peu avant l’heure de jeu (1-0, 56e). Avec deux barres transversales et deux poteaux préalablement sonnés – quand Crivelli lui aussi avait touché du bois en début de rencontre – les Parisiens il est vrai ont longtemps été malheureux aux abords de la surface normande. Jusqu’à ce penalty obtenu sur une main de Younn Zahary, lequel fêtait ce jour sa première titularisation en L1. Penalty aussitôt transformé par l’incontournable Kylian Mbappé (1-1, 59e).

Jamais encore dans sa jeune carrière l’intéressé n’avait marqué dans cet exercice en championnat. Une première d’autant plus appréciable que le talentueux attaquant du PSG n’en est pas resté là. Tandis que les Malherbistes se battaient corps et âme pour préserver un point au moins, c’est encore lui qui dans les derniers instants de la partie a surgi pour pousser dans les filets un ballon initialement repris par Meunier mais stoppé par Gradit sur la ligne de but (1-2, 87e). "Je suis heureux quand je marque un but important, que ce soit contre Caen, Lyon ou Manchester, soufflait Kylian Mbappé à l’issue du match, sur l’antenne de Canal+. Pour préparer les grands matches, il faut gagner le match d'avant, on l'a fait et maintenant on rentre à la maison. On veut toujours gagner vous savez. Si on a fait trois heures de bus, ce n'est pas pour faire les touristes…" La dynamique de victoires reste bel et bien enclenchée pour le PSG, qui signe à Caen un huitième succès toutes compétitions confondues. Place dès à présent à la Ligue des champions et au huitième de finale retour contre Manchester United, au Parc des Princes, mercredi soir.