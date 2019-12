Marseille : Villas-Boas, une saison déjà réussie ?

71.7% - Alvaro Gonzalez a remporté 71.7% de ses duels en Ligue 1 cette saison (33/46), meilleur ratio dans l’élite (min. 40 duels disputés). Grinta 🔥. @AlvaroGonzalez_ @OM_Officiel pic.twitter.com/CvSeNoLKM9

— OptaJean (@OptaJean) December 22, 2019

A l’OM de prouver qu’il peut durer

Désormais, l’OM va devoir ne pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Auteurs d’un très bon début de saison, avec cette 2eme place et 38 points au compteur, les joueurs du club phocéen sont en train de donner raison à leur entraîneur André Villas-Boas, qui n’a cessé de clamer viser une qualification en Ligue des Champions. De retour au premier plan, après une parenthèse en Chine, le Portugais est l’un des grands hommes de cette phase aller et semble déjà avoir donné raison à Andoni Zubizarreta, le directeur sportif marseillais, qui est allé le chercher.Pour autant, il est évidemment bien trop tôt pour parler d’une saison déjà réussie pour lui, malgré quelques premiers faits d’armes depuis son arrivée sur la Canebière. En effet, l’intéressé a notamment redonné vie à un club très touché par la saison dernière. Avec peu de moyens, « AVB » a ainsi réussi à relancer un projet à bout de souffle. Après avoir créé la sensation durant la première partie de saison, il va désormais falloir confirmer en 2020 pour ainsi remettre l’OM sur le podium de la Ligue 1 en fin de saison. Une performance que le club n’a plus réalisé depuis 2012-13.« On a pris un peu de marge sur nos poursuivants, mais Rennes (20eme journée) sera un match très important. On a des matchs très difficiles en deuxième partie de saison, en déplacement à Rennes, à Bordeaux, à Saint-Etienne, à Lyon, à Lille… Mon bilan à mi-saison ? Je pense que le changement a été individuel parce que la qualité est là. (…) Maintenant, la trêve arrive, et c’est bien, on va pouvoir se reposer un peu », analysait dernièrement Villas-Boas en conférence de presse, après la victoire de son équipe contre Nîmes (3-1).Très lucide sur la situation, l’ancien entraîneur de Chelsea et Tottenham sait que sans doute le plus dur reste à faire. Surtout que si Florian Thauvin devrait revenir à partir de février, les bons résultats de l’OM ont attiré l’attention des autres équipes sur les joueurs marseillais. Dans une situation financière contrôlée par Frank McCourt, le propriétaire du club, et surveillée de près par le Fair-play financier, le mercato hivernal pourrait être un adversaire imprévu dont il faudra tout autant se méfier pour la bande à « AVB. »