Marseille : Villas-Boas rassurant sur Payet

Payet devrait être opérationnel contre Lille

Mercredi soir, en quarts de finale de la Coupe de France, l’Olympique de Marseille n’a pas seulement perdu un match (0-1). Les Phocéens ont aussi enregistré la défection de leur meilleur joueur, Dimitri Payet.. Une grosse frayeur a alors parcouru le camp olympien, très inquiet à l’idée de voir son élément clé rejoindre l’infirmerie pour une longue durée et à un moment clé de la saison. Heureusement pour les Provençaux, les bonnes nouvelles sont vite arrivées.Dès la fin du match,Ce dernier serait bien touché aux ischio-jambiers, mais il devrait être remis sur pied très rapidement. Il est même attendu pour effectuer le déplacement à Lille, ce week-end. « Sa blessure, ce n'est pas grand-chose a priori, a confié le technicien portugais. On va faire des examens mais je pense que ça va. Oui, je pense qu'il pourra jouer avec nous dimanche (à Lille). Quand il a senti la contracture, il est venu m'en parler au bord du terrain, et on l'a tout de suite remplacé ». Cette saison, Payet a participé à 24 rencontres de l’OM, toutes compétitions confondues. En terme de temps de jeu cumulé, il est le quatrième Marseillais le plus utilisé derrière Steve Mandanda, Bouna Sarr et Boubacar Kamara.