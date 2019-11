Marquinhos (PSG) veut être le meilleur

Le meilleur défenseur du monde, c'est ce que veut être Marquinhos. Le défenseur (ou milieu défensif) international brésilien du Paris Saint-Germain a accordé une interview à l'AFP, ce dimanche. Dans cet entretien, le joueur de 25 ans, au club depuis 2013, n'a pas caché ses ambitions et ses objectifs, lui qui n'aspire donc qu'à devenir le meilleur, en défense, comme un certain Virgil van Dijk, le défenseur néerlandais, champion d'Europe avec les Reds de Liverpool : « Avec la saison qu'a faite Van Dijk l'an dernier, il n'y a pas photo. Il a été extraordinaire dans les moindres détails. Comme a pu le faire Sergio Ramos pendant plusieurs saisons, ou Thiago (Silva) aussi à Paris. En faisant une très bonne saison, avec régularité à tous les matchs, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir me le dire. Je veux chercher ça pour moi, être le meilleur défenseur du monde, cela veut dire beaucoup. C'est un objectif personnel, qui peut aussi aider à atteindre les objectifs de l'équipe. »

« Pas le moment pour moi de ne penser qu'à jouer en défense »

Le natif de São Paulo semble déjà bien placé, dans cette hiérarchie. Pourtant, depuis quelques temps, le vice-capitaine du PSG a souvent été replacé au milieu de terrain. Un frein pour son objectif ? « C'est difficile à dire, a poursuivi le joueur. Pour être le meilleur défenseur du monde, il faut surtout que tu joues à ton poste pour continuer à avoir des repères. Mais dans la philosophie du coach, ce n'est pas le moment pour moi de ne penser qu'à jouer en défense. Surtout qu'il voit que je suis en train de bien faire mon travail au milieu. C'est pour ça qu'il n'a pas changé mon positionnement. Le temps que je passerai au milieu, je vais en profiter au maximum, et quand je retournerai en défense, je ferai mon maximum aussi. »