Maracineanu se positionne contre l'alcool dans les stades

Agnès Buzin, ministre de la Santé, a trouvé un renfort de choix dans sa lutte contre le retour de l'alcool dans les tribunes de Ligue 1 et Ligue 2.

Roxana Maracineanu, ministre des Sports, s'est exprimée contre la modification de la loi Evin. "Je pense que quand on a interdit l’alcool dans les stades, il y avait des raisons et ces raisons-là, elles n’ont pas disparu du jour au lendemain, a-t-elle expliqué au quotidien 20 minutes. Ma position est clairement la même que celle de Mme Buzin. On ne peut pas associer un événement sportif avec de la communication que ce soit pour le tabac ou l’alcool. Ce serait vraiment contre-productif. Il n’y a pas lieu de revenir sur la loi Evin."

Ce n'est donc pas cette saison que les supporters pourront apprécier une bière en tribune, à moins d'être invité en loge par le club.