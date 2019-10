Man City: La colère de Guardiola 

Après la victoire de Manchester City contre Aston Villa (3-0), samedi en Premier League, Pep Guardiola a regretté la mauvaise première période de son équipe.

"On a bien joué durant 45 minutes, mais pas lors des 45 premières. Donnons du crédit à Aston Villa. On doit jouer durant 90 minutes et pas seulement 45. Si on joue comme en seconde période, on sera présent jusqu’à la fin de la saison, j’en suis sûr. Si on joue comme lors de la première période, on sera en bas du classement, très loin du haut de tableau", a lancé le coach catalan.

Raheem Sterling a débloqué la situation dès le retour des vestiaires (46e), avant des réalisations signées David Silva et Ilkay Gündogan.