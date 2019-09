Lyon sombre dans la crise

Il y a trois jours, le FCN fêtait sa première victoire sur le Stade Rennais à la Beaujoire depuis 14 ans. Ce samedi, en ouverture de la 8e journée de Ligue 1, les Nantais ont attrapé un succès à Lyon qui les fuyait depuis 1996. Un quatrième résultat plein en cinq levées de championnat qui les place provisoirement en tête de l’élite, avec un point d’avance sur le PSG et Angers. Ce alors que l’OL, dans une trajectoire diamétralement opposée, s’enfonce peu à peu dans la deuxième partie de tableau…

La veille, Sylvinho et son staff avaient pourtant longuement briefé les Gones, via une séance vidéo à rallonge qui avait retardé le programme du jour (entraînement et conférence de presse) de près de trois heures. L’union sacrée avait été décrétée – les Lyonnais s’étaient visiblement dit les choses, pour reprendre la formule consacrée – mais rien n’y a fait sur le terrain ce samedi face à de pugnaces Canaris. Des volatiles insolents de réussite qui plus est.

Au-delà de la baraka d’un Lafont qui dans sa cage a multiplié les parades de classe - devant Dembélé, Depay ou Traoré – les Nantais ont surtout fait la différence sur une réalisation improbable, d’abord attribuée à Moutoussamy et finalement bel et bien imputée à Marçal, contre son camp, juste avant l’heure de jeu (0-1, 59e). Un but validé via la montre de M. Millot – qui a tremblé malgré l’intervention bondissante d’un Lopes initialement lobé par la déviation malheureuse de son défenseur – puis via la VAR quand une faute de Moutoussamy a été un temps suspectée. Seulement rien ne devait tourner en faveur de l’OL ce samedi. Et Lyon de s’enfoncer progressivement dans la crise avec cette septième rencontre de rang sans victoire toutes compétitions confondues.