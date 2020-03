Garcia : « Thiago Mendes doit être meilleur que ses concurrents »



Le coach @RudiGarcia avant la demi-finale de @coupedefrance #OLPSG : "Je vais attendre l'entraînement de ce soir pour faire mon équipe. On a encore une incertitude pour Maxwel Cornet. Marçal Et Toko Ekambi ont des alertes musculaires. Kenny Tete et @brunoog97 sont malades." pic.twitter.com/czAQwX2smv

— Olympique Lyonnais (@OL) March 3, 2020

Nombreuses sont les interrogations, mardi, concernant le groupe lyonnais qui sera retenu pour affronter le PSG mercredi, en demi-finale de la Coupe de France. Présent en conférence de presse à la veille de choc, Rudi Garcia a fait le point sur l’état des troupes au cœur d’un calendrier chargé. En évoquant notamment Maxwel Cornet, forfait contre Saint-Etienne dimanche (2-0) : «(mercredi) », a-t-il expliqué. Mais plusieurs autres joueurs sont incertains : « Marçal a une alerte musculaire, donc on va attendre demain. On a Karl (Toko-Ekambi) dans le même cas. Bruno Guimaraes et Kenny Tete sont un peu malades ».Du côté des retours, Youssouf Koné pourrait lui être retenu en cas de forfaits de Marçal et Cornet. Ce qui ne sera visiblement pas le cas de: « Il doit être meilleur sur ses concurrents. Mais quand on a vu le trio (Tousart-Guimaraes-Aouar) et Jean Lucas et Caqueret qui n’ont pas démérité… Son attitude ? (sa femme avait posté une caricature de Rudi Garcia sur Instagram, ndlr) Moi je ne décide qu’en fonction des critères sportifs et je viens de vous expliquer ceux de la concurrence. Après ici, on a une institution forte, avec des dirigeant qui doivent gérer les extra-sportifs. Je n’ai pas besoin de rentrer dans le cirque des réseaux sociaux ». Ou comment pratiquer la fausse langue de bois…