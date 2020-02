Un peu moins de deux ans après avoir quitté le Paris Saint-Gemain, Unai Emery garde un regard avisé sur l'actualité du club de la capitale. Le technicien basque, libre depuis son départ d'Arsenal, a accordé un long entretien à France Football dans lequel il reconnaît avoir été marqué par son passage dans la capitale française. Emery y balaie plusieurs sujets, des échecs en Ligue des champions au management des stars - Neymar ou Kylian Mbappé. L'altercation de ce dernier avec Thomas Tuchel, diffusée en mondovision, ne lui a évidemment pas échappé.

Unai Emery sur Mbappé - Tuchel : « Une histoire d'ego »

"C'est une histoire d'ego, a réagi Emery. Kylian, je le connais, c'est un bon gars. Mais il est ambitieux. Or, cet ego qui ressort et qu'il affiche publiquement contre l'entraîneur, ce n'est pas bon pour son image et ça veut dire qu'il ne contrôle pas ses émotions. Mais, au fond, cela veut dire que c'est un joueur qui veut plus, que c'est un gagneur. Je préférerais toujours un joueur mécontent contre moi parce qu'il ne joue pas, car cela signifie que c'est un compétiteur". Une analyse somme toute diplomatique de la part de l'entraîneur espagnol, beaucoup moins indulgent sur certains de ses anciens joueurs, comme Thiago Silva...

