« L'autoroute A8 sans radars », Adil Rami évoque la défense de l'OM

Ancien joueur de l'OM, Adil Rami a filé à Sotchi, en Russie, lors du dernier mercato hivernal. Désormais confiné comme la grande majorité de la planète football, il s'est exprimé dans un Instagram Live.

Rami adoube Alvaro Gonzalez

Rami a notamment évoqué son successeur Alvaro Gonzalez dans des termes élogieux, avant de s'en prendre à l'ancienne défense de l'OM. "Le mec pas mal, il est bien, parce que le bloc il est pas mal. Tu mets ce mec-là avec l'année de merde qu'on fait, et avec notre jeu, ce n'est pas la même, c'est beaucoup plus compliqué. A une période, l'autoroute A8 on l'avait, radars, pas radars, il y a tout qui passait.", s’est souvenu Rami, qui a aussi quelques regrets. "À un moment donné, on avait perdu ce délire-là à l'OM, tout le monde voulait briller. Parce qu'à Marseille, on veut toujours briller individuellement quand ça perd un peu les pédales. Là t'as un bon coach, qui te fait comprendre des choses", a ajouté le champion du monde, qui donne désormais rendez-vous à Marseille devant les tribunaux.