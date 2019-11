Losc: "Pas satisfait", Galtier "n'en veut pas à ses joueurs"

Dominateur tout au long de la rencontre, le Losc a finalement été tenu en échec (0-0) par Metz, samedi soir pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, ratant une belle occasion de prendre la deuxième place du championnat. Ainsi, à l’issu du match, Christophe Galtier n’a pu cacher sa déception.

"On n'est pas satisfaits du résultat, c'est une contre-performance et deux points qu'on laisse filer à domicile sachant qu'on n'est pas performants à l'extérieur en ce moment... On a rarement été mis en danger. On savait qu'on allait jouer une équipe avec un bloc très bas. On s'est créé des situations en dominant énormément mais on a eu beaucoup trop de déchets technique, dans le coeur du jeu ou le geste final. Mais je ne peux pas en vouloir à mes joueurs sur le fait d'avoir tout donné mais il y a eu un manque de précision trop important pour marquer. Le bilan au tiers du championnat ? Je pense qu'on avait les moyens de faire mieux. Ce n'est pas notre bilan à domicile qui fait qu'on est un peu en deçà de notre tableau de marche, ce sont nos résultats à l'extérieur qui sont insuffisants", a déploré l’ancien coach des Verts.