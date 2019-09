Losc: Galtier reste confiant

Sixième du classement en Ligue 1 après six journées et défait 3-0 sur la pelouse de l’Ajax lors de la première levée en Ligue des champions mardi dernier, Lille réalise un début de saison assez mitigé avec 3 victoires en 3 matchs à domicile, et seulement 1 point pris en 3 déplacements.

Dans les colonnes de la Voix du Nord, Christophe Galtier est revenu sur le match nul 1-1 obtenu à Rennes dimanche: "Il y avait la possibilité de l’emporter sur ce match, de marquer au moins deux buts. Il nous reste une marge de progression importante dans la constance et la capacité à plier un match. J’ai aimé la manière avec laquelle on s’est exprimé face à Angers (2-1), et donc cette bonne heure de jeu contre Rennes (1-1). Il y avait eu aussi des choses intéressantes à Amsterdam malgré les trois buts encaissés", a déclare l’entraîneur du Losc.