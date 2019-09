Losc-Galtier: "Notre meilleur match à l'extérieur"

Dimanche après-midi, le Losc se déplaçait sur la pelouse du Stade Rennais pour le compte de la 6e journée de Ligue 1, et y a obtenu le point du nul (1-1), après avoir frappé le premier. "Il nous a manqué de la réussite, de la justesse sur la dernière passe ou le dernier tir, a commenté après coup le coach nordiste Christophe Galtier.

Après avoir mené au score, il aurait fallu marquer ce deuxième but et être plus juste pour rendre le match plus simple sur la fin car nous avons été acculés lors des 10-12 dernières minutes. Mais c'est notre meilleur contenu de match à l'extérieur". Les Dogues tenteront de renouer avec la victoire mercredi prochain, avec la réception de Strasbourg au stade Pierre-Mauroy dans le cadre de la 7e levée du championnat.