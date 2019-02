LOSC-Fonte: "On aurait dû tuer le match"

Lille marque le pas. Le dauphin du PSG enchaîne un 2e match nul ce vendredi, à Strasbourg (1-1), en ouverture de la 26e journée de Ligue 1.

"C’est un stade difficile, reconnaissait José Fonte au micro de Canal+ Sport, après la rencontre. Le défenseur portugais regrettait cette première période dominée par son équipe sans pouvoir inscrire ce but du break, malgré de nombreuses occasions. "Un point ce n’est pas bon, mais c’est quand même un point de plus. On va continuer à travailler pour atteindre notre objectif. On aurait dû tuer le match en marquant un deuxième but. Mais on va continuer à se battre."

En face, les Strasbourgois, revenus au score, avaient plus de raisons de se satisfaire de ce résultat : "Ça reste un bon match. En seconde période, on s’est dit d’aller les chercher plus haut. Techniquement on a aussi été meilleurs, ce qui nous a permis d’aller égaliser", commentait Adrien Thomasson.