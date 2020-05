L’Orange Vélodrome, plus beau stade au monde ?

De nombreuses propositions, des stades partout en France, en Europe et un peu dans le Monde.

L’Orange Vélodrome devant le Maracanã

En cette période de confinement, les sondages divers et variés pullulent sur les réseaux sociaux. Le dernier en date a été réalisé par le compte Twitter francophone de la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar, pour déterminer quel est le plus beau stade au monde. Et d’après les 3757 internautes qui ont répondu,Les votes ont laissé peu de place au suspense, l’enceinte de l’Olympique de Marseille a fini. Derrière l’Orange Vélodrome, on retrouve l'enceinte brésilienne du Maracanã avec 11 % des votes, l’Allianz Arena avec un score de 10 % et le Camp Nou avec 9 %. Néanmoins, le vote est à nuancer compte tenu du nombre de participants au sondage (3757), et du fait que le compte soit uniquement un compte francophone et non mondial.