Le debrief

L’instant T :

Sur un ballon a priori anodin le long de la touche, Jordan Amavi envoie Julien Faussurier dans les panneaux publicitaires suite à un duel plus que viril, sans être sanctionné par l’arbitre. Le latéral de l’OM joue vite la touche et trouve Dimitri Payet, qui lance l’action du premier but marseillais sur le coup. Sans opposition de son côté, parce qu’il manquait… Faussurier.

Les buts

Les tops et les flops

Dimitri PAYET (7)

Gautier LARSONNEUR (7)

Julien FAUSSURIER (3)

La feuille de match

MARSEILLE - BREST : 2-1

Marseille

Brest

L’OM a bien réussi son quatre à la suite ce vendredi contre Brest (2-1). Mais il a dû en passer par une fin de match folle, concédant une égalisation à la saveur de hold-up pour les Bretons avant d’arracher la victoire dans la foulée sur un bijou de Nemanja Radonjic, encore décisif en sortant du banc. Les Marseillais en sont ainsi à quatre victoires de rang en championnat et consolident leur place de dauphin du PSG, qui n’a plus que cinq points d’avance avant de se rendre à Monaco dimanche (21h00). Les Brestois enchaînent eux un quatrième matchs sans succès en L1 (un seul point pris) et la zone rouge pourrait se rapprocher d’ici la fin du week-end.Plus d’infos à venir…Payet est excentré sur la gauche et lance Benedetto à la limite du hors-jeu. L’attaquant argentin est devancé au ballon par Larsonneur, qui le rate dans sa sortie. Castelletto revient en catastrophe pour éviter que Benedetto ne le pousse dans le but vide, mais B.Sarr est le plus prompt pour le faire dans un second temps.Servi dos au but par I.Diallo, Charbonnier a tout son temps pour se retourner et lancer Cardona dans le dos de la défense de l’OM. L’attaquant de Brest devance Bo.Kamara et pique son ballon au-dessus de S.Mandanda, trop court dans sa sortie.Sur le coup d’envoi, M.Sanson écarte sur la gauche pour Radonjic. L’international serbe part en conduite de balle et repique dans l’axe. Pas attaqué par Faussurier, il finit par enrouler magnifiquement sa frappe du droit, qui se loge dans la lucarne opposée de Larsonneur.Dimitri Payet reste sur la lancée de sa prestation contre Lyon avant la trêve internationale. En pleine confiance, le milieu offensif de l’OM a brillé techniquement et s’est montré encore saignant physiquement. Décisif une nouvelle fois sur le but marseillais, même s’il ne sera pas crédité d’une passe décisive.Certes Gautier Larsonneur aurait probablement pu faire mieux sur le but de l’OM. Mais le gardien de Brest a surtout maintenu son équipe dans le match, en repoussant l’échéance puis en évitant le break. Deux belles parades devant Dario Benedetto, notamment.Une soirée à oublier pour Julien Faussurier. Même s’il a apporté de temps à autre dans le camp adverse, il n’a pas été récompensé sur ses débordements et a surtout peiné défensivement, les deux buts venant de son côté. Il aurait certainement dû obtenir une faute sur le premier, mais il est bien trop passif sur le second. En souffrance dans l’ensemble.Temps frais – Pelouse bonne: M.Hamel (: B.Sarr (56eme) et Radonjic (89eme) pour Marseille – Cardona (88eme) pour Brest: I.Diallo (20eme) et A.Mendy (95eme) pour Brest: AucuneS.Mandanda () - Sakai (), Bo.Kamara (), Caleta-Car (), Amavi () - Rongier (), Strootman (), M.Sanson () - B.Sarr () puis Radonjic (74eme), Benedetto () puis M.Lopez (80eme), Payet () puis Germain (88eme): Y.Pelé (g), Lu.Perrin, Khaoui, M.Ake: A.Villas-BoasLarsonneur () - Faussurier (), Castelletto (), Bain (), Perraud () - Belkebla () puis Battocchio (64eme), I.Diallo () - Autret (cap) () puis Grandsir (69eme), Lasne () puis A.Mendy (73eme), Cardona () - Charbonnier (: Léon (g), Duverne, Baal, H.Mbock: O.Dall’Oglio